Корретха — о соперничестве Алькараса и Синнера: всё только начинается, Янник прибавит

Бывшая вторая ракетка мира испанский теннисист Алекс Корретха высказался по поводу возможного соперничества Янника Синнера и Карлоса Алькараса на Открытом чемпионате Франции — 2025.

«Учитывая, что он действующий чемпион, выиграл в прошлом году, а также два «Мастерса» и ещё один финал на грунте в этом сезоне, сейчас у него небольшое преимущество перед стартом турнира. Но всё только начинается. Думаю, Янник прибавит. И если они сыграют в финале, а до этого ещё несколько недель, думаю, у них будут равные шансы. Но если учитывать, что это грунт, то Карлос сейчас показывает нечто особенное. Не хочу приуменьшать заслуги Янника — думаю, он будет готов к сражению.

Синнер играет практически весь матч на одной и той же скорости, как турбодизель, который едет до самого конца. Карлос — более взрывной, у него есть перепады, а против Янника такое может быть опасно. Учитывая, что он уже выигрывал этот турнир, он знает, что может повторить это. Но не думаю, что мы можем делать далеко идущие выводы из финала в Риме.

Чем больше Синнер будет играть в ближайшие недели, тем лучше он будет себя чувствовать. Думаю, и Карлос продолжит улучшать игру. Посмотрим, как они будут продвигаться по турниру. С кем встретятся? Допустим, они дойдут до четвертьфинала — там могут быть соперники посложнее, а в полуфинале всё вообще непредсказуемо», — приводит слова Корретхи Eurosport.es.