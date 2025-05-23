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Рууд: за последние несколько лет у меня появился интерес к определённым вещам в политике

Рууд: за последние несколько лет у меня появился интерес к определённым вещам в политике
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Седьмая ракетка мира норвежец Каспер Рууд высказался о своей активной гражданской позиции, которую он регулярно озвучивает в интервью или в соцсетях.

«Всякий раз, когда вы что-то говорите или имеете какое-то общественное мнение, кто-то обязательно скажет что-то о вашем мнении снова, и тогда вы тоже ответите. Так что это как будто бесконечное явление.

Но за последние несколько лет путешествий я увидел много разных культур, и у меня появился интерес к определённым вещам в политике. И я был честен, когда меня об этом спрашивали. Особенно когда дело касалось некоторых вопросов в норвежских политических дебатах, потому что я публично высказывал мнение в социальных сетях. Я всегда буду стараться давать честный ответ», — приводит слова Рууда The Guardian.

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