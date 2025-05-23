Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Что нам делать?» Соперник Синнера в первом круге «РГ» попросил о дополнительной поддержке

«Что нам делать?» Соперник Синнера в первом круге «РГ» попросил о дополнительной поддержке
Комментарии

72-я ракетка мира французский теннисист Артур Риндеркнеш отреагировал на жеребьёвку основной сетки «Ролан Гаррос» — 2025. В первом круге он попал на трёхкратного победителя турниров «Большого шлема», лидера мирового рейтинга ATP итальянца Янника Синнера.

«Боже мой! Что мы будем делать? Янник Синнер. Tribune Bleu (коллектив французских болельщиков. — Прим. «Чемпионата»), вы должны там быть», — написал Риндеркнеш на личной странице в соцсетях.

Болельщики отреагировали на просьбу и выдвинули условие: матч должны поставить на корт №14. Скорее всего, это условие мотивировано тем, что стоимость билетов на более крупных кортах слишком высокая. Маловероятно, что любой матч с участием Янника Синнера может пройти на мелком корте.

Материалы по теме
Медведев, Рублёв, Мирра, Диана: все россияне в обеих сетках «Ролан Гаррос» — 2025
Медведев, Рублёв, Мирра, Диана: все россияне в обеих сетках «Ролан Гаррос» — 2025
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android