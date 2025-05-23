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Беккер: никогда не стоит недооценивать Джоковича, он очень яростный соперник

Беккер: никогда не стоит недооценивать Джоковича, он очень яростный соперник
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Шестикратный победитель турниров «Большого шлема» Борис Беккер высказался о тренерской ситуации 24-кратного победителя турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича.

«Я не знаю точных причин [расставания Джоковича с Марреем], но я знаю, что Новак умён, он знает, что делает. Я действительно думал, что это сотрудничество продлится, по крайней мере, до Уимблдона, но я ошибался.

Никогда не стоит недооценивать Новака Джоковича, он всегда очень яростный соперник, у него всегда что-то в рукаве. Задача для Новака — найти того, кого он будет уважать, у кого он сможет чему-то научиться. Это очень сложно, потому что он очень эффективен и компетентен. Он сделал всё, что можно было сделать в теннисе», — приводит слова Беккера We love tennis.

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