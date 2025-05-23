Стало известно, какие российские теннисисты сыграют в первый день «Ролан Гаррос» — 2025
Организаторы «Ролан Гаррос» опубликовали список матчей, которые будут сыграны в первый день турнира, в воскресенье. 25 мая пройдут матчи верхней части женской сетки и нижней части мужской. Состоится ряд встреч с участием российских теннисистов.
Женщины:
- Арина Соболенко (Беларусь) — Камилла Рахимова (Россия).
- Диана Шнайдер (Россия) — победительница квалификации.
- Анастасия Павлюченкова (Россия) — Чжэн Циньвэнь (Китай).
- Анастасия Потапова (Россия) — Линда Носкова (Чехия).
- Донна Векич (Хорватия) — Анна Блинкова (Россия).
Мужчины:
- Фрэнсис Тиафо (США) — Роман Сафиуллин (Россия).
Время начало матчей будет определено позднее. «Ролан Гаррос» — 2025 стартует 25 мая и завершится 8 июня. Действующими чемпионами являются полька Ига Швёнтек и испанец Карлос Алькарас.
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