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Веснина назвала российских теннисисток, которые могут хорошо выступить на «Ролан Гаррос»

Веснина назвала российских теннисисток, которые могут хорошо выступить на «Ролан Гаррос»
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Олимпийская чемпионка, победительница «Ролан Гаррос» — 2013 в паре с Екатериной Макаровой Елена Веснина поделилась ожиданиями от выступления россиянок в Париже.

«Кроме Мирры, можно выделить среди наших девчонок и Веронику Кудерметову, которая может играть хорошо, но у неё давно не было результатов — пока у неё не складывается в одиночном разряде, но всё возможно. Диана Шнайдер тоже может очень здорово сыграть, но непонятно, что у неё там с тренерами происходит. Вся эта ситуация, чехарда не помешает ли ей? Но она уже относительно взрослая девочка, она уже умеет играть в теннис, понимает, что она должна делать. И если тренера нет, ничего страшного не произойдёт, если у неё всё равно есть мама или папа — кто-то на трибуне есть. Но, безусловно, было бы хорошо, когда есть постоянный тренер, который бы тебя подготавливал к турнирам планомерно и строил под тебя график и весь тренировочный календарь.

Кроме того, думаю, что Диана и Мирра – наверное, одни из тех, кто может ещё претендовать на титул в парном разряде. Они там тоже могут выиграть титул. И кто у нас ещё? Настя Потапова, Аня Калинская. Наверное, вот этих девчонок я бы выделила, которые тоже могут показать хороший результат», — сказала Веснина корреспонденту «Чемпионата» Артёму Тайманову.

Полная версия интервью с Еленой Весниной выйдет сегодня, 23 мая, в 13:00.

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