Елена Веснина обозначила фаворитов на победу на «Ролан Гаррос» — 2025 среди мужчин

Олимпийская чемпионка, победительница «Ролан Гаррос» — 2013 в паре с Екатериной Макаровой Елена Веснина назвала главных фаворитов мужского турнира.

«Фаворитом является Карлос Алькарас. Хотя нельзя сказать, что он настолько стабилен и безошибочен, как тот же Рафаэль Надаль на грунте. Это его лучшее покрытие. Он только что победил в Риме, обыграл в финале Янника Синнера, который наконец вернулся после отбытия своей допинговой дисквалификации. Поэтому Карлос Алькарас, Янник Синнер, Александр Зверев – не будем его всё равно списывать со счетов, потому что он любит играть на грунте, он любит играть на «Ролан Гаррос». Кого-то ещё если выделить из грунтовиков, то Хольгер Руне тоже может показывать хороший теннис на грунте. И очень многие молодые ребята наступают на пятки. Тот же Джек Дрейпер, который потрясающе совершил прорыв в этом году. Его считали абсолютно негрунтовым специалистом, но он вышел в финал Мадрида, и, судя по тому, как он играл, он будет прогрессировать и прибавлять на грунте.

Каспер Рууд — финалист «Ролан Гаррос», поэтому тоже очень здорово играет. Он победил в Мадриде в этом году, наконец-таки распечатал титул на «Мастерсе». Его игра всегда на высоком уровне. Ему, может быть, где-то не хватает против именитых топовых игроков, как Синнер и Алькарас, но обыграть его — это надо очень сильно постараться и показать свой лучший теннис в этот момент.

Новака Джоковича тоже нельзя сбрасывать со счетов, но всё же, учитывая его неудачное начало грунтового сезона и непонятное физическое состояние, на данный момент сложно его ставить по игре рядом с Алькарасом, Синнером, Руудом и Дрейпером», — сказала Веснина корреспонденту «Чемпионата» Артёму Тайманову.

Полная версия интервью с Еленой Весниной выйдет сегодня, 23 мая, в 13:00.