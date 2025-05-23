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Кузнецова — о Касаткиной: удивилась, что она перешла в Австралию

Кузнецова — о Касаткиной: удивилась, что она перешла в Австралию
Светлана Кузнецова
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Победительница двух турниров «Большого шлема» российская теннисистка Светлана Кузнецова высказалась о смене спортивного гражданства бывшей первой ракетки России Дарьи Касаткиной.

Переход в Австралию Касаткина совершила в конце марта 2025 года.

— Как вы отреагировали, когда узнали о решении Касаткиной?
— Это было читаемо после её заявлений в прессе и многочисленных интервью. У неё не оставалось другого выхода. Удивилась, что Австралия. Можно было что угодно предполагать, но Австралия… Слушайте, у каждого свой выбор, такое решение она приняла… Я никак (к этому не отношусь), — приводит слова Кузнецовой «Матч ТВ».

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