Кузнецова — о Касаткиной: удивилась, что она перешла в Австралию

Победительница двух турниров «Большого шлема» российская теннисистка Светлана Кузнецова высказалась о смене спортивного гражданства бывшей первой ракетки России Дарьи Касаткиной.

Переход в Австралию Касаткина совершила в конце марта 2025 года.

— Как вы отреагировали, когда узнали о решении Касаткиной?

— Это было читаемо после её заявлений в прессе и многочисленных интервью. У неё не оставалось другого выхода. Удивилась, что Австралия. Можно было что угодно предполагать, но Австралия… Слушайте, у каждого свой выбор, такое решение она приняла… Я никак (к этому не отношусь), — приводит слова Кузнецовой «Матч ТВ».