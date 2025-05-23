«Что не так с этим игроком?» Андреа Петкович сравнила Янника Синнера с Джоном Макинроем

Бывшая девятая ракетка мира немка Андреа Петкович рассказала, в чём первая ракетка мира итальянец Янник Синнер напоминает ему американца Джона Макинроя.

«Иногда я вижу, что другой игрок делает ошибку и Янник смотрит на свою команду с таким выражением: «Что это было?» Знаете, у кого я видела такое же? У Джона Макинроя. Это забавно, потому что когда я ещё играла, я часто тренировалась с ним в академии в Нью-Йорке.

Там были только восьмилетние дети, которые без амбиций играли в теннис, они просто приезжали туда с богатыми родителями. Джон орал как сумасшедший: «Нет, как ты мог не попасть?!» Классический Джон. В какой-то момент я сказала ему: «Джон, ему восемь лет, он не хочет этого делать». А он ответил: «Нет, так нельзя!» Мне кажется, иногда я вижу это и в Яннике — он выглядит так же, когда кто-то допускает ошибку, и недоумевает: что не так с этим игроком?» — приводит слова Петкович We love tennis.