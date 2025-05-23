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Пьетранджели оценил игру Синнера в финале Рима против Алькараса

Пьетранджели оценил игру Синнера в финале Рима против Алькараса
Янник Синнер
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Бывший итальянский теннисист и тренер Никола Пьетранджели высказался по поводу поражения первой ракетки мира Янника Синнера в финале «Мастерса» в Риме. Итальянец в решающем матче уступил сопернику из Испании Карлосу Алькарасу.

«Проиграть финал Алькарасу — не так уж и плохо, потому что тренировки — это одно, а матч — совсем другое. Он ведь не вылетел на старте, а проиграл в финале, проведя идеальный первый сет. Потом, очевидно, сказалось трёхмесячное отсутствие соревновательной практики, так что это вполне объяснимо.

«Ролан Гаррос»? Если бы я знал, что Янник выиграет, то бы сразу пошёл делать ставку в кассе», — приводит слова Пьетранджели Tuttosport.

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