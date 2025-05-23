«Стала более нервной, не выдерживает давления». Веснина — о перспективах Швёнтек на «РГ»

Олимпийская чемпионка Елена Веснина поделилась ожиданиями от выступления на «Ролан Гаррос» действующей чемпионки турнира Иги Швёнтек.

«Мне кажется, Швёнтек будет сложно защитить этот титул. Вряд ли у неё это получится, учитывая то, как сейчас здорово играют Гауфф, Соболенко и другие девчонки. Сейчас она явно уступает не только по игре, но и психологически. Она стала гораздо более нервной, она не выдерживает этого давления, начинает выходить из себя. Даже Жасмин Паолини, которая сейчас действующая победительница турнира в Риме – какой теннис она показывает!

Поэтому, конечно, сейчас ей будет сложно защитить титул. Но она всё равно действующая победительница. А всего она четыре раза побеждала в Париже. Поэтому эти корты ей максимально близки, комфортны и всегда есть приятные воспоминания. Но сейчас это другая Швёнтек, чем тот же год назад», — сказала Веснина корреспонденту «Чемпионата» Артёму Тайманову.

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