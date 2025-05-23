Людмила Самсонова — Даниэль Коллинз: текстовая онлайн-трансляция полуфинала в Страсбурге

Сегодня, 23 мая, состоится полуфинальный матч на грунтовом турнире категории WTA-500 в Страсбурге (Франция). 19-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова сразится с представительницей США Даниэль Коллинз, занимающей 46-ю строчку рейтинга.

Начало встречи запланировано не ранее 17:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Самсоновой и Коллинз.

Счёт личных встреч — 1-0 в пользу Самсоновой. Она легко выиграла у Даниэль в первом круге Вашингтона-2023 — 6:1, 6:3.

Турнир в Страсбурге проходит с 18 по 24 мая. Его призовой фонд составляет € 925 661. Действующей победительницей соревнований является американка Мэдисон Киз.