«Она всегда улыбается». Никола Пьетранджели — о преимуществе Жасмин Паолини в теннисе
Поделиться
Бывший итальянский теннисист и тренер 91-летний Никола Пьетранджели рассказал о преимуществе четвёртой ракетки мира Жасмин Паолини.
«Я считаю, что её обаяние уже даёт ей одно очко преимущества. Она всегда улыбается. Молодец, продолжай в том же духе», — приводит слова Пьетранджели Tuttosport.
Жасмин Паолини стала победительницей недавнего турнира WTA-1000 в Риме (Италия), переиграв в финале американскую теннисистку вторую ракетку мира Кори Гауфф. Встреча продолжалась 1 час 29 минут и завершилась со счётом 6:4, 6:2 в пользу итальянки. Паолини реализовала пять брейк-пойнтов из семи и не допустила ни одной двойной ошибки.
Рим (ж). Финал
17 мая 2025, суббота. 18:10 МСК
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|2
|
|6
Жасмин Паолини
Ж. Паолини
Материалы по теме
Комментарии
- 23 мая 2025
-
13:13
-
12:57
-
12:55
-
12:50
-
12:45
-
12:36
-
12:32
-
12:22
-
11:57
-
11:40
-
11:23
-
10:52
-
10:51
-
10:34
-
10:21
-
09:26
-
09:16
-
09:15
-
09:10
-
08:30
-
00:56
-
00:56
-
00:47
-
00:42
-
00:34
-
00:28
-
00:24
-
00:14
- 22 мая 2025
-
23:59
-
23:56
-
23:53
-
23:43
-
23:33
-
23:11
-
23:00