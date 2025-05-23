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«Она всегда улыбается». Никола Пьетранджели — о преимуществе Жасмин Паолини в теннисе

«Она всегда улыбается». Никола Пьетранджели — о преимуществе Жасмин Паолини в теннисе
Жасмин Паолини
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Бывший итальянский теннисист и тренер 91-летний Никола Пьетранджели рассказал о преимуществе четвёртой ракетки мира Жасмин Паолини.

«Я считаю, что её обаяние уже даёт ей одно очко преимущества. Она всегда улыбается. Молодец, продолжай в том же духе», — приводит слова Пьетранджели Tuttosport.

Жасмин Паолини стала победительницей недавнего турнира WTA-1000 в Риме (Италия), переиграв в финале американскую теннисистку вторую ракетку мира Кори Гауфф. Встреча продолжалась 1 час 29 минут и завершилась со счётом 6:4, 6:2 в пользу итальянки. Паолини реализовала пять брейк-пойнтов из семи и не допустила ни одной двойной ошибки.

Рим (ж). Финал
17 мая 2025, суббота. 18:10 МСК
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		2
6 		6
         
Жасмин Паолини
Италия
Жасмин Паолини
Ж. Паолини
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Комментарии
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