«Она всегда улыбается». Никола Пьетранджели — о преимуществе Жасмин Паолини в теннисе

Бывший итальянский теннисист и тренер 91-летний Никола Пьетранджели рассказал о преимуществе четвёртой ракетки мира Жасмин Паолини.

«Я считаю, что её обаяние уже даёт ей одно очко преимущества. Она всегда улыбается. Молодец, продолжай в том же духе», — приводит слова Пьетранджели Tuttosport.

Жасмин Паолини стала победительницей недавнего турнира WTA-1000 в Риме (Италия), переиграв в финале американскую теннисистку вторую ракетку мира Кори Гауфф. Встреча продолжалась 1 час 29 минут и завершилась со счётом 6:4, 6:2 в пользу итальянки. Паолини реализовала пять брейк-пойнтов из семи и не допустила ни одной двойной ошибки.