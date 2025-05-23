«Нехороший пример». Новак Джокович — о сломанной ракетке по ходу матча в Женеве
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», шестая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович извинился перед болельщиками за сломанную ракетку по ходу четвертьфинального матча с итальянцем Маттео Арнальди на турнире категории ATP-250 в Женеве (Швейцария).
Женева. 1/4 финала
22 мая 2025, четверг. 20:40 МСК
39
Маттео Арнальди
М. Арнальди
Окончен
0 : 2
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6
Новак Джокович
Н. Джокович
Джокович не сдержал эмоций во втором сете, когда Арнальди сделал брейк при счёте 2:1 в свою пользу.
«Я прошу прощения за ракетку, это нехороший пример, особенно для молодых ребят. Спасибо за вашу поддержку. Я знаю, что при холодной погоде здесь нелегко сидеть», — приводит слова Джоковича Tennis.com.
В полуфинале турнира в Женеве Новак Джокович сыграет с британцем Кэмероном Норри.
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