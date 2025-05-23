«Нехороший пример». Новак Джокович — о сломанной ракетке по ходу матча в Женеве

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», шестая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович извинился перед болельщиками за сломанную ракетку по ходу четвертьфинального матча с итальянцем Маттео Арнальди на турнире категории ATP-250 в Женеве (Швейцария).

Джокович не сдержал эмоций во втором сете, когда Арнальди сделал брейк при счёте 2:1 в свою пользу.

«Я прошу прощения за ракетку, это нехороший пример, особенно для молодых ребят. Спасибо за вашу поддержку. Я знаю, что при холодной погоде здесь нелегко сидеть», — приводит слова Джоковича Tennis.com.

В полуфинале турнира в Женеве Новак Джокович сыграет с британцем Кэмероном Норри.