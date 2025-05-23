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Джим Курье высказался о сильных и слабых сторонах Синнера и Алькараса накануне «РГ» — 2025

Джим Курье высказался о сильных и слабых сторонах Синнера и Алькараса накануне «РГ» — 2025
Карлос Алькарас и Янник Синнер
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Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американский теннисист Джим Курье рассказал о преимуществах и слабых сторонах лидеров тура итальянца Янника Синнера и испанца Карлоса Алькараса.

«Два главных представителя мужского мирового тенниса обречены встречаться на всех турнирах, особенно в финалах. Они показали, что на голову выше остальных, причём каждый в своей манере. Янник стабильнее в матче и почти всегда добивается преимущества за счёт тактики, психологии и замечательной техники. У Карлоса теннис более разнообразный. И как это было в финале в Риме, он поднимается почти на недостижимый уровень. Но стиль «вверх-вниз» может сыграть с ним злую шутку против сильных соперников, если он теряет концентрацию.

Надо учитывать, что на «Ролан Гаррос» играют до трёх выигранных сетов, а едва ли не другой вид спорта. Физическая форма будет решающей, как и способность удерживать высокий уровень игры в матчах, которые могут длиться более трёх часов. На этом отрезке сезона, кроме уже упомянутых Синнера и Алькараса, лучше всех проявили себя Рууд, Музетти и Дрейпер. Они тоже могут заявить о себе в Париже», — приводит слова Курье Tuttosport.

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