Джим Курье высказался о сильных и слабых сторонах Синнера и Алькараса накануне «РГ» — 2025

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американский теннисист Джим Курье рассказал о преимуществах и слабых сторонах лидеров тура итальянца Янника Синнера и испанца Карлоса Алькараса.

«Два главных представителя мужского мирового тенниса обречены встречаться на всех турнирах, особенно в финалах. Они показали, что на голову выше остальных, причём каждый в своей манере. Янник стабильнее в матче и почти всегда добивается преимущества за счёт тактики, психологии и замечательной техники. У Карлоса теннис более разнообразный. И как это было в финале в Риме, он поднимается почти на недостижимый уровень. Но стиль «вверх-вниз» может сыграть с ним злую шутку против сильных соперников, если он теряет концентрацию.

Надо учитывать, что на «Ролан Гаррос» играют до трёх выигранных сетов, а едва ли не другой вид спорта. Физическая форма будет решающей, как и способность удерживать высокий уровень игры в матчах, которые могут длиться более трёх часов. На этом отрезке сезона, кроме уже упомянутых Синнера и Алькараса, лучше всех проявили себя Рууд, Музетти и Дрейпер. Они тоже могут заявить о себе в Париже», — приводит слова Курье Tuttosport.