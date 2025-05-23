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Веснина считает Мирру Андрееву одним из фаворитов «Ролан Гаррос» — 2025

Веснина считает Мирру Андрееву одним из фаворитов «Ролан Гаррос» — 2025
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Олимпийская чемпионка Елена Веснина назвала основных фавориток женской сетки «Ролан Гаррос» — 2025.

«Основными фаворитками в женском турнире можно сейчас считать Соболенко, Гауфф, Паолини и Мирру при хорошем раскладе и нормальной сетке. И конечно, если она с этим психологическим давлением справится нормально. Не будем пока рано навешивать какие-то регалии и кубки, но то, что Мирра одна из фавориток… Ну вот Соболенко выглядит более явным фаворитом, а она как и Гауфф и Паолини, та же Пегула.

Нельзя сбрасывать со счетов ту же китаянку Чжэн Циньвэнь, которая выиграла здесь Олимпиаду год назад. Она тоже любит играть на этом покрытии, умеет играть на грунте. И Элину Свитолину, которая сейчас тоже потрясающе играет. У девчонок сейчас достаточно открытая сетка, и Мирра в Индиан-Уэллсе и в Дубае уже добилась больших побед. Для меня будущий победитель «Шлема» показателен своими победами над топами. У Мирры они есть: над Швёнтек, Соболенко, Паолини, Пегулу, Рыбакину. Она не обыграла только Кори Гауфф. В любом случае эти победы есть, поэтому есть от чего отталкиваться. А там уже как сложится», — сказала Веснина корреспонденту «Чемпионата» Артёму Тайманову.

Полную версию интервью с Еленой Весниной вы можете прочитать на нашем сайте.

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