Елена Веснина: «Ролан Гаррос» — особенный турнир, мой любимый «Шлем»

Олимпийская чемпионка Елена Веснина рассказала об атмосфере на «Ролан Гаррос» и своих ощущениях от турнира.

«Для меня вообще «Ролан Гаррос» — особенный турнир. Это мой любимый турнир «Большого шлема». Первый, который я сыграла по юниорам, и как-то мне сразу очень понравилось. Хотя не могу сказать, что я очень удачно там играла на грунте, но вот мне просто нравится Париж, мне нравится «Ролан Гаррос». Французская атмосфера, французская история — мне очень это всё нравится и импонирует. Отношения к спорту, к теннису, к культуре, как французы уже с малых лет ходят на «Ролан Гаррос» со своими детьми и потом отдают своих детей в теннис, они очень спортивная нация. В теннис во Франции играют очень много. Приятно видеть, что это для них такой семейный праздник, пойти вместе на теннис, поболеть за кого-то своих.

Турнир очень сложный, грунтовое покрытие, безусловно, одно из самых сложных, потому что очень продолжительные розыгрыши, матчи. Плюс у мужчин пятисетовый формат, поэтому возможны невероятно длительные матчи с непонятным исходом, и очень часто это накладывается на то, что это грунтовое покрытие, плюс иногда может идти дождь, но здорово, что на кортах «Ролан Гаррос» наконец-таки построили крышу, и теперь на кортах Филиппа Шатрье и Сюзанн Ленглен возможно играть при закрытой крыше, когда идёт дождь. Поэтому турнир классный, с нетерпением жду его начала», — сказала Веснина корреспонденту «Чемпионата» Артёму Тайманову.

Полную версию интервью с Еленой Весниной вы можете прочитать на нашем сайте.