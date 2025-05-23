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Экс 37-я ракетка мира Руусувуори рассказал о панических атаках на корте и за его пределами

Экс 37-я ракетка мира Руусувуори рассказал о панических атаках на корте и за его пределами
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Финский теннисист Эмиль Руусувуори поделился тяжёлым опытом психологических проблем, с которыми столкнулся в прошлом году. Сейчас он занимает 254-ю строчку мирового рейтинга, максимально поднимавшись на 37-ю в 2023 году.

«Я пытался взять перерыв на одну-две недели, чтобы посмотреть, поможет ли это, прежде чем отправиться в Сурбитон на челленджер на траве. Вместо этого у меня случилась паническая атака на корте. Я бы рассказал вам, что я чувствовал, но не помню сам матч. Как вы можете себе представить, всё это было очень страшно. У меня начались панические атаки вне корта, в том числе когда я был за рулём. Во время Уимблдона мне нужно было съехать с дороги, остановиться и выйти из машины, потому что иногда мне казалось, что я могу потерять сознание. Я не мог себя контролировать.

Каким-то образом я вышел в третий круг Уимблдона, но на половину матча против Джованни Мпетчи Перрикара я мысленно отключился. Помню только, что мне хотелось убежать с корта. Это было абсурдно — я играл на турнире, в котором мечтал участвовать в детстве, а всё, что я хотел — это оказаться в другом месте или с кем-то другим», — приводит слова Руусувуори сайт ATP.

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