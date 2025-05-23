Джим Курье рассказал, почему не стоит списывать Новака Джоковича со счетов на «РГ»-2025

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американский теннисист Джим Курье высказался по поводу шансов титулованного серба Новака Джоковича на Открытом чемпионате Франции — 2025.

«Я бы не стал его списывать со счетов. На больших турнирах Новак всегда умеет найти дополнительные мотивы. Думаю, он правильно сделал, что запросил уайлд-кард на турнир в Женеве. Ему нужно больше матчей, чтобы набрать форму и уверенность. Уверен, он подойдёт к главному турниру на грунте как надо. У него остались свежие и приятные воспоминания о тех кортах. Как можно забыть его олимпийское золото после финала с Алькарасом!» — приводит слова Курье Tuttosport.

«Ролан Гаррос» — 2025 пройдёт с 25 мая по 8 июня.