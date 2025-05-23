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Олимпийская чемпионка Веснина назвала лучшее воспоминание с «Ролан Гаррос»

Олимпийская чемпионка Веснина назвала лучшее воспоминание с «Ролан Гаррос»
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Олимпийская чемпионка Елена Веснина рассказала о своём главном воспоминании, связанном с «Ролан Гаррос».

«Конечно же, наша победа с Катей в 2013 году. Мы победили тогда, по-моему, первых ракеток мира — на тот момент Эррани и Винчи, итальянскую пару, которой мы до этого проиграли. Было до этого два очень обидных финала, поэтому для нас это была очень важная победа. У нас это была очень важная победа для нашей команды, поэтому, конечно же, самые приятные впечатления с того года, хотя я была два раза в финале «Ролан Гаррос», и с Викой Азаренко в 2009 году, и с Саней Мирзой в 2011-м, поэтому для меня этот турнир особенный. Хотя всего один раз получилось там победить, но всё равно он мне всегда нравился», — сказала Веснина корреспонденту «Чемпионата» Артёму Тайманову.

Полную версию интервью с Еленой Весниной вы можете прочитать на нашем сайте.

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