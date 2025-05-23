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Джим Курье: всё больше молодых итальянцев выходит на большую арену

Джим Курье: всё больше молодых итальянцев выходит на большую арену
Жасмин Паолини
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Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американский теннисист Джим Курье высказался о подъёме уровня тенниса в Италии. В качестве примера он привёл результаты четвёртой ракетки мира Жасмин Паолини.

«Когда так много игроков входят в топ-50 рейтинга, это не случайность. Результаты — следствие инвестиций федерации в развитие тенниса с разных сторон. Очень важным было проведение множества турниров уровня Futures и Challenger по всей стране. А также системная работа по обучению и росту тренеров, от низов до элиты. Итальянские тренеры сегодня — одни из лучших в мире, их ищут. Они тренируют не только соотечественников, но и иностранных талантов. Это же касается и других специалистов.

Такие результаты дали мощный импульс к росту интереса к теннису среди молодёжи и не только. Пример для подражания — Жасмин Паолини. Она доказывает, что её успехи в 2024 году были не случайными, а недавние победы в Риме придадут дополнительный импульс перед Парижем, где ей предстоит защищать очки в финале. Работа продолжается, и я вижу, что всё больше молодых итальянцев выходит на большую арену. Система работает и заслуживает внимания», — приводит слова Курье Tuttosport.

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