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Экс-россиянин Александр Шевченко проиграл в финале квалификации «Ролан Гаррос» — 2025

Экс-россиянин Александр Шевченко проиграл в финале квалификации «Ролан Гаррос» — 2025
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97-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Шевченко не смог выйти в основную сетку «Ролан Гаррос» — 2025. В финале квалификации он потерпел поражение от представителя Австрии Филипа Мисолича (155-й номер рейтинга) со счётом 4:6, 4:6.

Матч продолжался 1 час 28 минут. За это время Шевченко выполнил пять подач навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из двух заработанных. На счету его соперника два эйса, ни одной двойной ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 12.

Своего соперника в основной сетке Открытого чемпионата Франции Филип Мисолич узнает по окончании всех матчей квалификации.

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