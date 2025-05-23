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Возняцки — о Радукану: если она смогла выиграть US Open, то может сделать это снова

Возняцки — о Радукану: если она смогла выиграть US Open, то может сделать это снова
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Бывшая первая ракетка мира и победительница Australian Open – 2018 датчанка Каролина Возняцки оценила перспективы карьеры чемпионки US Open — 2021 британки Эммы Радукану.

«Каков её потолок, думаю, покажет время, но она доказала, что может выиграть US Open. И если вы можете сделать это один раз, вы сможете сделать это снова. Это просто вопрос того, чтобы собраться на семь матчей подряд.

Придётся подождать и посмотреть, произойдёт ли это и если да, то когда. Но в любом случае, быть такой молодой, как она, и уже иметь за плечами победу на «Большом шлеме» — это большое достижение», — приводит слова Возняцки Tennis365.

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