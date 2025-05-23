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Джек Дрейпер рассказал о своём состоянии перед стартом «Ролан Гаррос» — 2025

Джек Дрейпер рассказал о своём состоянии перед стартом «Ролан Гаррос» — 2025
Джек Дрейпер
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Британский теннисист пятая ракетка мира Джек Дрейпер поделился мнением по поводу своего состояния накануне старта «Ролан Гаррос» — 2025.

«Я себя хорошо чувствую. Приехал пару дней назад. Было здорово выйти на корты. Уверен в себе, чувствую, что силён и нахожусь в хорошей форме. С нетерпением жду возможности, чтобы увидеть, на что я способен», — приводит слова Дрейпера Punto de Break.

В первом круге главного грунтового турнира в сезоне Джек Дрейпер сыграет с итальянским теннисистом 68-й ракеткой мира Маттией Беллуччи. Встреча состоится 25 мая. Теннисисты играли на соревнованиях под эгидой АТР только один раз. В 2024 году на турнире в Токио победу одержал британец.

Ролан Гаррос (м). 1-й круг
25 мая 2025, воскресенье. 12:00 МСК
Маттия Беллуччи
Италия
Маттия Беллуччи
М. Беллуччи
Не начался
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Джек Дрейпер
Великобритания
Джек Дрейпер
Д. Дрейпер
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