Джек Дрейпер рассказал о своём состоянии перед стартом «Ролан Гаррос» — 2025

Британский теннисист пятая ракетка мира Джек Дрейпер поделился мнением по поводу своего состояния накануне старта «Ролан Гаррос» — 2025.

«Я себя хорошо чувствую. Приехал пару дней назад. Было здорово выйти на корты. Уверен в себе, чувствую, что силён и нахожусь в хорошей форме. С нетерпением жду возможности, чтобы увидеть, на что я способен», — приводит слова Дрейпера Punto de Break.

В первом круге главного грунтового турнира в сезоне Джек Дрейпер сыграет с итальянским теннисистом 68-й ракеткой мира Маттией Беллуччи. Встреча состоится 25 мая. Теннисисты играли на соревнованиях под эгидой АТР только один раз. В 2024 году на турнире в Токио победу одержал британец.