Джек Дрейпер рассказал о своём состоянии перед стартом «Ролан Гаррос» — 2025
Поделиться
Британский теннисист пятая ракетка мира Джек Дрейпер поделился мнением по поводу своего состояния накануне старта «Ролан Гаррос» — 2025.
«Я себя хорошо чувствую. Приехал пару дней назад. Было здорово выйти на корты. Уверен в себе, чувствую, что силён и нахожусь в хорошей форме. С нетерпением жду возможности, чтобы увидеть, на что я способен», — приводит слова Дрейпера Punto de Break.
В первом круге главного грунтового турнира в сезоне Джек Дрейпер сыграет с итальянским теннисистом 68-й ракеткой мира Маттией Беллуччи. Встреча состоится 25 мая. Теннисисты играли на соревнованиях под эгидой АТР только один раз. В 2024 году на турнире в Токио победу одержал британец.
Ролан Гаррос (м). 1-й круг
25 мая 2025, воскресенье. 12:00 МСК
Маттия Беллуччи
М. Беллуччи
Не начался
|1
|2
|3
|4
|5
|
|
Джек Дрейпер
Д. Дрейпер
Материалы по теме
Комментарии
- 23 мая 2025
-
16:18
-
16:12
-
16:12
-
16:07
-
16:00
-
15:49
-
15:21
-
15:20
-
15:06
-
14:43
-
14:30
-
14:30
-
14:30
-
14:10
-
13:51
-
13:47
-
13:40
-
13:37
-
13:30
-
13:13
-
12:57
-
12:55
-
12:50
-
12:45
-
12:36
-
12:32
-
12:22
-
11:57
-
11:40
-
11:23
-
10:52
-
10:51
-
10:34
-
10:21
-
09:26