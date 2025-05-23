Гастон: если одновременно идёт Алькарас — Синнер и «ПСЖ» — «Арсенал», буду смотреть футбол

74-я ракетка мира французский теннисист Юго Гастон признался, что предпочтёт футбольный матч просмотру теннисного финала между итальянцем Янником Синнером и испанцем Карлосом Алькарасом.

«Честно говоря, я вообще не смотрю теннис. Если будет идти финал «Ролан Гаррос» Алькарас — Синнер, и в то же время «ПСЖ» — «Арсенал», я буду смотреть футбол. Мы занимаемся этим видом спорта годами, целыми днями, что хочется остановиться, когда есть время.

Когда я был маленьким, смотрел бесчисленное количество видео с теннисом. Я играл у стены в доме родителей, раздражал их. Но теперь, когда я профессионал, я использую каждый момент, когда не на корте, чтобы подумать о чём-то другом», — приводит слова Гастона We love tennis.