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«Я больше так не могу». Каролин Гарсия назвала момент, когда решила завершить карьеру

«Я больше так не могу». Каролин Гарсия назвала момент, когда решила завершить карьеру
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Бывшая четвёртая ракетка мира французская теннисистка Каролин Гарсия рассказала, как пришла к решению о завершении карьеры в этом сезоне.

«В конце прошлого года. Когда я взяла перерыв и решила вернуться, я хотела отыграть сезон со своими целями и с большей лёгкостью, которой мне часто не хватало на протяжении всей моей карьеры. После Australian Open я сказала себе, что могу спокойно остановиться, что это было правильное решение.

У меня была насыщенная карьера, полная эмоций, как позитивных, так и трудных. Я хочу увидеть что-то ещё. Как бы мне ни хотелось играть матчи, делать всё, что с этим связано, для меня это уже слишком. Я больше так не могу. Я могу достичь определённой цели, если смогу, но в течение всего сезона у меня больше не хватит моральных сил сделать это. Я тоже хочу иметь семью», — приводит слова Гарсии L'Equipe.

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