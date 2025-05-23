Хуберт Хуркач пробился в финал турнира в Женеве, победив обыгравшего Хачанова Офнера
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Польский теннисист 31-я ракетка мира Хуберт Хуркач вышел в финал турнира АТР-250 в Женеве (Швейцарии), переиграв представителя Австрии Себастьяна Офнера (128-я строчка рейтинга). Счёт — 6:3, 6:4.
Женева. 1/2 финала
23 мая 2025, пятница. 15:10 МСК
31
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
Окончен
2 : 0
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128
Себастьян Офнер
С. Офнер
Встреча продолжалась 1 час 1 минуту. За это время Хуркач реализовал два брейк-пойнта из семи возможных, выполнил семь подач навылет и не допустил ни одной двойной ошибки. Офнер выполнил одну подачу навылет и допустил три двойные ошибки.
В финале грунтового турнира Хуберт Хуркач может сразиться с 24-кратным победителем серии «Большого шлема» Новаком Джоковичем. Для выхода в решающую стадию соревнований сербу необходимо пройти британца Кэмерона Норри.
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