Хуберт Хуркач пробился в финал турнира в Женеве, победив обыгравшего Хачанова Офнера

Польский теннисист 31-я ракетка мира Хуберт Хуркач вышел в финал турнира АТР-250 в Женеве (Швейцарии), переиграв представителя Австрии Себастьяна Офнера (128-я строчка рейтинга). Счёт — 6:3, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 1 минуту. За это время Хуркач реализовал два брейк-пойнта из семи возможных, выполнил семь подач навылет и не допустил ни одной двойной ошибки. Офнер выполнил одну подачу навылет и допустил три двойные ошибки.

В финале грунтового турнира Хуберт Хуркач может сразиться с 24-кратным победителем серии «Большого шлема» Новаком Джоковичем. Для выхода в решающую стадию соревнований сербу необходимо пройти британца Кэмерона Норри.