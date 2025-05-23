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Арина Соболенко: никогда не комментирую случаи допинга, никогда не знаешь наверняка

Арина Соболенко: никогда не комментирую случаи допинга, никогда не знаешь наверняка
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Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о важности участия своей команды в выборе препаратов в соответствии с антидопинговой программой.

«Всё постоянно меняется, и я очень рада, что у меня такая хорошая команда, которой я могу доверять. Я знаю, что они по тысячу раз проверяют в системе, разрешено ли то, что они мне дают, или нет. Поэтому я очень рада, что у меня есть такая команда.

Я никогда не комментирую случаи допинга, потому что никогда не знаешь наверняка. Некоторые вещи могут произойти случайно, что-то может где-то оказаться. Мне не нравится это комментировать», — приводит слова Соболенко Punto de Break.

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