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Белинда Бенчич была вынуждена сняться с «Ролан Гаррос» — 2025 из-за травмы руки

Белинда Бенчич была вынуждена сняться с «Ролан Гаррос» — 2025 из-за травмы руки
Белинда Бенчич
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Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич снялась с Открытого чемпионата Франции — 2025 из-за обострившейся травмы руки. Об этом спортсменка сообщила в социальных сетях.

«К сожалению, я пропущу «Ролан Гаррос» в этом году. Всего два дня назад, во время утренней тренировки, у меня усугубилась травма руки, из-за которой я была вынуждена сняться с турнира в Риме.

Хорошая новость заключается в том, что двух недель полного отдыха будет достаточно, чтобы полностью восстановиться и залечить травму. Я сделаю всё возможное в этот период, чтобы ускорить процесс, и надеюсь, что мы скоро увидимся на травяных кортах!» — написала спортсменка в социальных сетях.

На старте «Ролан Гаррос» — 2025 Белинда Бенчич должна была сыграть с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной.

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