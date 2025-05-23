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Соболенко: зная, что за мной гонятся, думаю: «У меня на спине мишень», и мне нравится

Соболенко: зная, что за мной гонятся, думаю: «У меня на спине мишень», и мне нравится
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Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о своём отношении к тому, что она является лидером мирового рейтинга.

«Честно говоря, мне это очень нравится. Зная, что за мной кто-то гонится, я думаю: «В этот момент у меня на спине мишень», и мне нравится. Я воспринимаю это как вызов. Каждый раз, когда я выхожу на корт, думаю: «Ладно, поехали. Посмотрим, кто выдержит давление». Я воспринимаю это именно так, и это на самом деле помогает мне оставаться в моменте и бороться, несмотря ни на что, на корте», — приводит слова Соболенко Punto de Break.

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