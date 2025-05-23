Хуберт Хуркач впервые с июня 2024 года вышел в финал турнира АТР

Польский теннисист 31-я ракетка мира Хуберт Хуркач впервые с июня прошлого года вышел в финал турнира под эгидой АТР. Сегодня, 23 мая, в 1/2 финала соревнований АТР-250 в Женеве (Швейцария) он обыграл представителя Австрии Себастьяна Офнера (128-я строчка рейтинга). Счёт — 6:3, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 1 минуту. За это время Хуркач реализовал два брейк-пойнта из семи возможных, выполнил семь подач навылет и не допустил ни одной двойной ошибки. Офнер выполнил одну подачу навылет и допустил три двойные ошибки.

До этого момента Хуркач выходил в финал турнира АТР-500 в Галле (Германия), где 23 июня 2024 года уступил итальянцу Яннику Синнеру.