Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Хуберт Хуркач впервые с июня 2024 года вышел в финал турнира АТР

Хуберт Хуркач впервые с июня 2024 года вышел в финал турнира АТР
Хуберт Хуркач
Комментарии

Польский теннисист 31-я ракетка мира Хуберт Хуркач впервые с июня прошлого года вышел в финал турнира под эгидой АТР. Сегодня, 23 мая, в 1/2 финала соревнований АТР-250 в Женеве (Швейцария) он обыграл представителя Австрии Себастьяна Офнера (128-я строчка рейтинга). Счёт — 6:3, 6:4.

Женева. 1/2 финала
23 мая 2025, пятница. 15:10 МСК
Хуберт Хуркач
31
Польша
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Себастьян Офнер
128
Австрия
Себастьян Офнер
С. Офнер

Встреча продолжалась 1 час 1 минуту. За это время Хуркач реализовал два брейк-пойнта из семи возможных, выполнил семь подач навылет и не допустил ни одной двойной ошибки. Офнер выполнил одну подачу навылет и допустил три двойные ошибки.

До этого момента Хуркач выходил в финал турнира АТР-500 в Галле (Германия), где 23 июня 2024 года уступил итальянцу Яннику Синнеру.

Материалы по теме
Хуберт Хуркач пробился в финал турнира в Женеве, победив обыгравшего Хачанова Офнера
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android