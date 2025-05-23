Арина Соболенко: проигрывать в финале — отстой. Это не моя цель

Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко заявила, что к каждому турниру подходит с целью его выиграть, а не просто дойти до финала.

«Я думаю, на данном этапе моей карьеры речь идет о завоевании титулов, больших трофеев. Считаю, что нужно ставить перед собой действительно огромные цели. Да, возможно, иногда невероятно сумасшедшие цели. Мне больше нравится побеждать, чем выходить в финал, потому что проигрывать в финале — отстой. Ненавижу это, так что это не моя цель», — приводит слова Соболенко Punto de Break.

В нынешнем сезоне Арина Соболенко выиграла три титула и три раза проигрывала в финалах.