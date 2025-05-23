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Арина Соболенко: в этом году я чувствую себя сильнее, чем когда-либо, на грунте

Арина Соболенко: в этом году я чувствую себя сильнее, чем когда-либо, на грунте
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Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась настроем на «Ролан Гаррос» — 2025.

«Я очень рада вернуться. Этот турнир такой красивый, и я с нетерпением жду возможности сыграть здесь свой первый матч. Думаю, что за эти годы я значительно улучшила свой теннис на грунте. Физически, морально и в плане тенниса я чувствую себя сильнее, чем когда-либо, на грунте», — приводит слова Соболенко Punto de Break.

На «Ролан Гаррос» — 2024 Арина Соболенко дошла до четвертьфинала. Там она проиграла юной россиянке Мирре Андреевой — 7:6, 4:6, 4:6. Лучшим результатом белоруски на парижском «Шлеме» является полуфинал 2023 года.

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