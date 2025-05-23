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«Чудес не бывает». Янник Синнер — о физическом состоянии перед «Ролан Гаррос»

«Чудес не бывает». Янник Синнер — о физическом состоянии перед «Ролан Гаррос»
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался о своём физическом состоянии перед «Ролан Гаррос» — 2025. После трёхмесячной дисквалификации из-за нарушения антидопинговых правил итальянец успел выступить только на «Мастерсе» в Риме (Италия), где в финале уступил Карлосу Алькарасу (6:7 (5:7), 1:6).

«Это будет по-другому, это точно. В Риме чувствовал, что некоторые показатели по ходу турнира были хорошими, а другие — не на том уровне, на котором мне хотелось бы. Точно так же я чувствовал себя и на корте. Есть много возможностей для улучшения, и надеюсь, что мы успеем внести небольшие изменения здесь. Чудес не бывает: мне нужно время. Матчи отличаются от тренировок. Мы очень много работаем, пытаемся достичь того физического уровня, который мне бы хотелось, как бы я хотел чувствовать себя на корте. Пять сетов станут для меня большим испытанием и помогут понять, где я сейчас нахожусь. Посмотрим, как отреагирует моё тело», — приводит слова Синнера Punto de Break.

В первом круге «Ролан Гаррос» Янник Синнер встретится с французским теннисистом Артуром Риндеркнешем.

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