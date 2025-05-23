Елена Рыбакина вышла в финал турнира WTA-500 в Страсбурге, обыграв Хаддад-Майю

12-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла в финал грунтового турнира категории WTA-500 в Страсбурге (Франция). В полуфинале она обыграла 23-ю ракетку мира из Бразилии Беатрис Хаддад-Майю со счётом 7:6 (9:7), 1:6, 6:2.

Встреча продолжалась 3 часа 46 минут. В её рамках Рыбакина восемь раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 12 заработанных. На счету Хаддад-Майи четыре эйса, шесть двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 11 заработанных.

Далее Рыбакина сыграет с победительницей матча Людмила Самсонова (Россия) — Даниэль Коллинз (США).

Турнир в Страсбурге проходит с 18 по 24 мая. Действующей чемпионкой соревнований является американка Мэдисон Киз.