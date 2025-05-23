Елена Рыбакина вышла в финал турнира WTA-500 в Страсбурге, обыграв Хаддад-Майю
Поделиться
12-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла в финал грунтового турнира категории WTA-500 в Страсбурге (Франция). В полуфинале она обыграла 23-ю ракетку мира из Бразилии Беатрис Хаддад-Майю со счётом 7:6 (9:7), 1:6, 6:2.
Страсбург. 1/2 финала
23 мая 2025, пятница. 15:35 МСК
12
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|1
|6
|
|6
|2
23
Беатрис Хаддад-Майя
Б. Хаддад-Майя
Встреча продолжалась 3 часа 46 минут. В её рамках Рыбакина восемь раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 12 заработанных. На счету Хаддад-Майи четыре эйса, шесть двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 11 заработанных.
Далее Рыбакина сыграет с победительницей матча Людмила Самсонова (Россия) — Даниэль Коллинз (США).
Турнир в Страсбурге проходит с 18 по 24 мая. Действующей чемпионкой соревнований является американка Мэдисон Киз.
Комментарии
- 23 мая 2025
-
19:28
-
19:08
-
18:51
-
18:26
-
18:05
-
16:53
-
16:44
-
16:29
-
16:18
-
16:12
-
16:12
-
16:07
-
16:00
-
15:49
-
15:21
-
15:20
-
15:06
-
14:43
-
14:30
-
14:30
-
14:30
-
14:10
-
13:51
-
13:47
-
13:40
-
13:37
-
13:30
-
13:13
-
12:57
-
12:55
-
12:50
-
12:45
-
12:36
-
12:32
-
12:22