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Синнер — о финале Рима: увидели, что могу улучшить пару вещей, а «Шлемы» — совсем другое

Синнер — о финале Рима: увидели, что могу улучшить пару вещей, а «Шлемы» — совсем другое
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, придаст ли ему уверенности на «Ролан Гаррос» финал грунтового «Мастерса» в Риме (Италия). В решающем матче итальянец уступил Карлосу Алькарасу со счётом 6:7 (5:7), 1:6.

«Посмотрим. Выйти в финал после возвращения в тур через три месяца — это, конечно, здорово. Это был мой первый крупный финал на грунте, и я не должен недооценивать это, потому что мы много работали, чтобы оказаться там. Мы увидели, что я могу улучшить пару вещей, а «Шлемы» — это совсем другое. Нужно быть морально готовым, а физически — использовать правильную энергию. Самое главное — быть последовательным и твёрдым», — приводит слова Синнера Punto de Break.

В первом круге «Ролан Гаррос» Янник Синнер встретится с французским теннисистом Артуром Риндеркнешем.

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