Новак Джокович вышел в финал турнира ATP-250 в Женеве, где встретится с Хуркачем
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович вышел в финал грунтового турнира категории ATP-250 в Женеве (Швейцария). В полуфинале он обыграл 90-ю ракетку мира британца Кэмерона Норри со счётом 6:4, 6:7 (6:8), 6:1.
Женева. 1/2 финала
23 мая 2025, пятница. 17:10 МСК
90
Кэмерон Норри
К. Норри
Окончен
1 : 2
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Новак Джокович
Н. Джокович
Встреча продолжалась 2 часа 14 минут. В её рамках Джокович 10 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Норри три эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх заработанных.
За титул Новак Джокович поспорит с польским теннисистом Хубертом Хуркачем.
Турнир АТР-250 в Женеве проходит с 18 по 24 мая. Действующим победителем соревнований является норвежец Каспер Рууд.
Комментарии
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