«Как-то всё получилось». Рыбакина прокомментировала выход в финал турнира в Страсбурге

12-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина прокомментировала выход в финал грунтового турнира категории WTA-500 в Страсбурге (Франция). В полуфинале Елена обыграла Беатрис Хаддад-Майю из Бразилии со счётом 7:6 (9:7), 1:6, 6:2.

«Очень тяжёлый матч против Беатрис. У нас всегда сложные матчи. Я ожидала этого. В третьем сете сразу же уступила с брейком. Пыталась сосредоточиться на каждом мяче. Как-то всё получилось. Очень счастлива», — сказала Рыбакина в интервью на корте.

За титул в Страсбурге Елена Рыбакина поспорит с победительницей матча Людмила Самсонова (Россия) — Даниэль Коллинз (США).