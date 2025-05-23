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«Как-то всё получилось». Рыбакина прокомментировала выход в финал турнира в Страсбурге

«Как-то всё получилось». Рыбакина прокомментировала выход в финал турнира в Страсбурге
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12-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина прокомментировала выход в финал грунтового турнира категории WTA-500 в Страсбурге (Франция). В полуфинале Елена обыграла Беатрис Хаддад-Майю из Бразилии со счётом 7:6 (9:7), 1:6, 6:2.

Страсбург. 1/2 финала
23 мая 2025, пятница. 15:35 МСК
Елена Рыбакина
12
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 9 		1 6
6 7 		6 2
         
Беатрис Хаддад-Майя
23
Бразилия
Беатрис Хаддад-Майя
Б. Хаддад-Майя

«Очень тяжёлый матч против Беатрис. У нас всегда сложные матчи. Я ожидала этого. В третьем сете сразу же уступила с брейком. Пыталась сосредоточиться на каждом мяче. Как-то всё получилось. Очень счастлива», — сказала Рыбакина в интервью на корте.

За титул в Страсбурге Елена Рыбакина поспорит с победительницей матча Людмила Самсонова (Россия) — Даниэль Коллинз (США).

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