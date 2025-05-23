Определились финалистки турнира WTA-250 в Рабате

Сегодня, 23 мая, завершились полуфинальные матчи на грунтовом турнире категории WTA-250 в Рабате (Марокко). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с финалистками соревнований.

Теннис. Турнир WTA-250. Рабат (Марокко). Финал:

Майя Джойнт (Австралия) — Жаклин Кристиан (Румыния).

В полуфинале соревнований Жаклин Кристиан обыграла Марию-Камилу Осорио-Серрано со счётом 6:7 (6:8), 6:4, 6:4. Майя Джойнт вышла в финал на отказе своей соотечественницы Айлы Томлянович (6:4).

Турнир в Рабате проходит с 19 по 24 мая. Действующей чемпионкой соревнований является американка Питон Стирнс. В финале она обыграла Маяр Шериф Ахмед Шериф со счётом 6:2, 6:1.