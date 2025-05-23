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Синнер — о Надале: он научил нас, что быть скромным и успешным теннисистом вполне возможно

Синнер — о Надале: он научил нас, что быть скромным и успешным теннисистом вполне возможно
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался о запланированном чествовании 14-кратного победителя Открытого чемпионата Франции испанца Рафаэля Надаля на церемонии открытия турнира в этом году.

«Самый успешный теннисист на этом покрытии, в этом нет никаких сомнений. Всегда невероятно двигался, его позиционирование на корте было впечатляющим, он использовал много топ-спинов, обладая идеальным телосложением. Прежде всего его сила духа, которая позволяла ему понимать каждую ситуацию на корте… Он тот, кто знает этот Центральный корт лучше, чем кто-либо другой. Он заслуживает невероятной благодарности не только за то, какой он игрок, но и за то, как вёл себя на корте. Многие из нас, молодых ребят, всегда равнялись на него: он научил нас, что быть скромным и успешным теннисистом вполне возможно. Мне посчастливилось узнать его немного лучше, у меня было много тренировок с ним. Он именно такой, каким его видишь, он не притворяется. Образец для подражания. Нам очень повезло, что мы пережили эпоху Рафы, Роджера и Новака: я чувствую, что мне очень повезло быть здесь», — сказал Синнер на пресс-конференции.

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