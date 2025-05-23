Флавио Коболли вышел в финал турнира в Гамбурге, где может встретиться с Рублёвым
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35-я ракетка мира итальянский теннисист Флавио Коболли вышел в финал грунтового турнира категории ATP-500 в Гамбурге (Германия). В полуфинале он обыграл аргентинца Томаса Мартина Этчеверри со счётом 2:6, 7:5, 6:4.
Гамбург (м). 1/2 финала
23 мая 2025, пятница. 16:35 МСК
55
Томас Мартин Этчеверри
Т. Этчеверри
Окончен
1 : 2
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Флавио Коболли
Ф. Коболли
Встреча продолжалась 2 часа 47 минут. В её рамках Коболли шесть раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 10 заработанных. На счету Этчеверри четыре эйса, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из семи заработанных.
Далее Флавио Коболли встретится с победителем матча Андрей Рублёв (Россия) — Феликс Оже-Альяссим (Канада).
Турнир в Гамбурге проходит с 18 по 24 мая. Действующим чемпионом соревнований является французский теннисист Артюр Фис.
Комментарии
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