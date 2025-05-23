Определились финалисты турнира ATP-250 в Женеве

Сегодня, 23 мая, завершились полуфинальные матчи на грунтовом турнире категории ATP-250 в Женеве (Швейцария). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с финалистами соревнований.

Теннис. Турнир ATP-250 в Женеве (Швейцария). Финал:

Хуберт Хуркач (Польша) — Новак Джокович (Сербия).

В полуфинале соревновании Хуберт Хуркач обыграл австрийца Себастьяна Офнера со счётом 6:3, 6:4. Новак Джокович на этом же этапе оказался сильнее британца Кэмерона Норри (6:4, 6:7 (6:8), 6:1).

Турнир в Женеве проходит с 18 по 24 мая. Действующим чемпионом соревнований является норвежец Каспер Рууд, который в этом году не защищает титул.