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Людмила Самсонова вышла в финал турнира в Страсбурге, где встретится с Рыбакиной

Людмила Самсонова вышла в финал турнира в Страсбурге, где встретится с Рыбакиной
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19-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова вышла в финал грунтового турнира категории WTA-500 в Страсбурге (Франция). В полуфинале она обыграла 46-ю ракетку мира американку Даниэль Коллинз со счётом 6:4, 6:2.

Страсбург. 1/2 финала
23 мая 2025, пятница. 18:45 МСК
Даниэль Коллинз
46
США
Даниэль Коллинз
Д. Коллинз
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		2
6 		6
         
Людмила Самсонова
19
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова

Встреча продолжалась 1 час 26 минут. В её рамках Самсонова четыре раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из шести заработанных. На счету Коллинз три эйса, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи заработанных.

За титул Людмила Самоснова поспорит с Еленой Рыбакиной из Казахстана.

Турнир в Страсбурге проходит с 18 по 24 мая. Действующей чемпионкой соревнований является американка Мэдисон Киз.

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