Людмила Самсонова вышла в финал турнира в Страсбурге, где встретится с Рыбакиной
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19-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова вышла в финал грунтового турнира категории WTA-500 в Страсбурге (Франция). В полуфинале она обыграла 46-ю ракетку мира американку Даниэль Коллинз со счётом 6:4, 6:2.
Страсбург. 1/2 финала
23 мая 2025, пятница. 18:45 МСК
46
Даниэль Коллинз
Д. Коллинз
Окончен
0 : 2
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19
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Встреча продолжалась 1 час 26 минут. В её рамках Самсонова четыре раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из шести заработанных. На счету Коллинз три эйса, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи заработанных.
За титул Людмила Самоснова поспорит с Еленой Рыбакиной из Казахстана.
Турнир в Страсбурге проходит с 18 по 24 мая. Действующей чемпионкой соревнований является американка Мэдисон Киз.
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