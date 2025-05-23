Людмила Самсонова вышла в финал турнира в Страсбурге, где встретится с Рыбакиной

19-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова вышла в финал грунтового турнира категории WTA-500 в Страсбурге (Франция). В полуфинале она обыграла 46-ю ракетку мира американку Даниэль Коллинз со счётом 6:4, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 26 минут. В её рамках Самсонова четыре раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из шести заработанных. На счету Коллинз три эйса, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи заработанных.

За титул Людмила Самоснова поспорит с Еленой Рыбакиной из Казахстана.

Турнир в Страсбурге проходит с 18 по 24 мая. Действующей чемпионкой соревнований является американка Мэдисон Киз.