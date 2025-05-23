Определились финалисты турнира WTA-500 в Страсбурге

Сегодня, 23 мая, завершились полуфинальные матчи на грунтовом турнире категории WTA-500 в Страсбурге (Франция). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с финалистками соревнований.

Теннис. Турнир WTA-500 в Страсбурге (Франция). Финал:

Елена Рыбакина (Казахстан) — Людмила Самсонова (Россия).

В полуфинале соревнований Елена Рыбакина обыграла Беатрис Хаддад-Майю из Бразилии со счётом 7:6 (9:7), 1:6, 6:2. Людмила Самсонова на этом же этапе оказалась сильнее американки Даниэль Коллинз (6:4, 6:2).

Турнир в Страсбурге проходит с 18 по 24 мая. Действующей чемпионкой соревнований является американка Мэдисон Киз.