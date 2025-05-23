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Феликс Оже-Альяссим — Андрей Рублёв: россиянин выиграл первый сет полуфинала в Гамбурге

Феликс Оже-Альяссим — Андрей Рублёв: россиянин выиграл первый сет полуфинала в Гамбурге
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Сегодня, 23 мая, на грунтовом турнире категории АТР-500 в Гамбурге (Германия) проходит полуфинальный матч, в котором встречаются 17-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв и представитель Канады Феликс Оже-Альяссим, который занимает 30-ю строчку рейтинга ATP. После первого сета счёт 6:1 в пользу россиянина. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Гамбург (м). 1/2 финала
23 мая 2025, пятница. 19:50 МСК
Феликс Оже-Альяссим
30
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
2-й сет
0 : 1
1 2 3
         
1 		4
6 		3
         
Андрей Рублёв
17
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

Теннисисты проводили очные встречи на турнирах АТР уже восемь раз. В шести матчах победа оставалась за россиянином и только один раз первенствовал канадец. В последний раз спортсмены выходили на корт друг против друга 21 февраля 2025 года в Дохе. Тогда в полуфинале соревнований на харде победу одержал Рублёв.

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