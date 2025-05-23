Синнер — о публике на «Ролан Гаррос»: не думаю, что они имеют что-то против меня

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался о поддержке публики на «Ролан Гаррос» — 2025.

«Знаю, что это будет не так, как в Риме. Но не думаю, что они имеют что-то против меня. Понятно, что они будут поддерживать игроков, которые отсюда родом, местных жителей. Когда американец играет на US Open, это то же самое: в Риме я получил невероятную атмосферу, потому что итальянец, это нормально. В прошлом году я уже сталкивался здесь с французскими игроками, знаю, чего ожидать. Это другой момент, потому что случилось то, что случилось, но посмотрим», — сказал Синнер на пресс-конференции.

В первом круге «Ролан Гаррос» Янник Синнер встретится с французским теннисистом Артуром Риндеркнешем.