Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Синнер — о публике на «Ролан Гаррос»: не думаю, что они имеют что-то против меня

Синнер — о публике на «Ролан Гаррос»: не думаю, что они имеют что-то против меня
Комментарии

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался о поддержке публики на «Ролан Гаррос» — 2025.

«Знаю, что это будет не так, как в Риме. Но не думаю, что они имеют что-то против меня. Понятно, что они будут поддерживать игроков, которые отсюда родом, местных жителей. Когда американец играет на US Open, это то же самое: в Риме я получил невероятную атмосферу, потому что итальянец, это нормально. В прошлом году я уже сталкивался здесь с французскими игроками, знаю, чего ожидать. Это другой момент, потому что случилось то, что случилось, но посмотрим», — сказал Синнер на пресс-конференции.

В первом круге «Ролан Гаррос» Янник Синнер встретится с французским теннисистом Артуром Риндеркнешем.

Календарь "Ролан Гаррос"
Сетка "Ролан Гаррос"
Материалы по теме
Синнер — о Надале: он научил нас, что быть скромным и успешным теннисистом вполне возможно
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android