Андрей Рублёв вышел в финал турнира ATP-500 в Гамбурге, обыграв Оже-Альяссима
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17-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв вышел в финал грунтового турнира категории ATP-500 в Гамбурге (Германия). В полуфинале он обыграл 30-ю ракетку мира канадца Феликса Оже-Альяссима со счётом 6:1, 6:4.
Гамбург (м). 1/2 финала
23 мая 2025, пятница. 19:50 МСК
30
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
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Андрей Рублёв
А. Рублёв
Встреча продолжалась 1 час 23 минуты. В её рамках Рублёв три раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Оже-Альяссима пять эйсов, ни одной двойной ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из одного заработанного.
За титул Андрей Рублёв поспорит с итальянцем Флавио Коболли.
Турнир в Гамбурге проходит с 18 по 24 мая. Действующим чемпионом соревнований является французский теннисист Артюр Фис.
Комментарии
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