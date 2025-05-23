Андрей Рублёв вышел в финал турнира ATP-500 в Гамбурге, обыграв Оже-Альяссима

17-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв вышел в финал грунтового турнира категории ATP-500 в Гамбурге (Германия). В полуфинале он обыграл 30-ю ракетку мира канадца Феликса Оже-Альяссима со счётом 6:1, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 23 минуты. В её рамках Рублёв три раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Оже-Альяссима пять эйсов, ни одной двойной ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из одного заработанного.

За титул Андрей Рублёв поспорит с итальянцем Флавио Коболли.

Турнир в Гамбурге проходит с 18 по 24 мая. Действующим чемпионом соревнований является французский теннисист Артюр Фис.