Определились финалисты турнира ATP-500 в Гамбурге

Сегодня, 23 мая, завершились полуфинальные матчи на грунтовом турнире категории ATP-500 в Гамбурге (Германия). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с финалистами соревнований.

Теннис. Турнир ATP-500 в Гамбурге (Германия). Финал:

Флавио Коболли (Италия) — Андрей Рублёв (Россия).

В полуфинале соревнований Андрей Рублёв обыграл канадского теннисиста Феликса Оже-Альяссима со счётом 6:1, 6:4. Флавио Коболли на этом же этапе оказался сильнее аргентинца Томаса Мартина Этчеверри со счётом 2:6, 7:5, 6:4.

Турнир в Гамбурге проходит с 18 по 24 мая. Действующим чемпионом соревнований является французский теннисист Артюр Фис.