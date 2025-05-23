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Определились финалисты турнира ATP-500 в Гамбурге

Определились финалисты турнира ATP-500 в Гамбурге
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Сегодня, 23 мая, завершились полуфинальные матчи на грунтовом турнире категории ATP-500 в Гамбурге (Германия). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с финалистами соревнований.

Теннис. Турнир ATP-500 в Гамбурге (Германия). Финал:

В полуфинале соревнований Андрей Рублёв обыграл канадского теннисиста Феликса Оже-Альяссима со счётом 6:1, 6:4. Флавио Коболли на этом же этапе оказался сильнее аргентинца Томаса Мартина Этчеверри со счётом 2:6, 7:5, 6:4.

Турнир в Гамбурге проходит с 18 по 24 мая. Действующим чемпионом соревнований является французский теннисист Артюр Фис.

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