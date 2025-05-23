«Не ищу лёгких путей». Андрей Рублёв прокомментировал выход в финал турнира в Гамбурге

17-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал выход в финал грунтового турнира категории ATP-500 в Гамбурге (Германия). В полуфинале он обыграл Феликса Оже-Альяссима из Канады со счётом 6:1, 6:4.

— Почему это происходит для вас на этой неделе?

— Не знаю. Я не ищу лёгких путей, знаете ли. Когда у меня есть шансы добиться успеха, я не делаю этого. Потом прямо перед «Ролан Гаррос»… теперь у меня нет времени на подготовку к «Ролан Гаррос». Таков мой образ мышления, — сказал Рублёв в интервью на корте.

В матче за титул Рублёв встретится с итальянцем Флавио Коболли.

«Ролан Гаррос» пройдёт с 25 мая по 8 июня. В первом круге Андрей Рублёв встретится с представителем ЮАР Ллойдом Джорджем Харрисом.