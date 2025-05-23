«Не ищу лёгких путей». Андрей Рублёв прокомментировал выход в финал турнира в Гамбурге
Поделиться
17-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал выход в финал грунтового турнира категории ATP-500 в Гамбурге (Германия). В полуфинале он обыграл Феликса Оже-Альяссима из Канады со счётом 6:1, 6:4.
Гамбург (м). 1/2 финала
23 мая 2025, пятница. 19:50 МСК
30
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
17
Андрей Рублёв
А. Рублёв
— Почему это происходит для вас на этой неделе?
— Не знаю. Я не ищу лёгких путей, знаете ли. Когда у меня есть шансы добиться успеха, я не делаю этого. Потом прямо перед «Ролан Гаррос»… теперь у меня нет времени на подготовку к «Ролан Гаррос». Таков мой образ мышления, — сказал Рублёв в интервью на корте.
В матче за титул Рублёв встретится с итальянцем Флавио Коболли.
«Ролан Гаррос» пройдёт с 25 мая по 8 июня. В первом круге Андрей Рублёв встретится с представителем ЮАР Ллойдом Джорджем Харрисом.
Комментарии
- 23 мая 2025
-
22:34
-
22:22
-
22:12
-
22:03
-
21:50
-
21:42
-
21:30
-
21:17
-
21:00
-
20:40
-
20:30
-
20:12
-
20:01
-
19:40
-
19:33
-
19:28
-
19:08
-
18:51
-
18:26
-
18:05
-
16:53
-
16:44
-
16:29
-
16:18
-
16:12
-
16:12
-
16:07
-
16:00
-
15:49
-
15:21
-
15:20
-
15:06
-
14:43
-
14:30
-
14:30