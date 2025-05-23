«Хочу, чтобы люди увидели, что я не машина». Синнер — о создании канала на YouTube

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, что создал своей канал на YouTube, чтобы показать свою другую сторону.

«Теннис — наш приоритет, но я чувствую, что болельщики не знают меня как человека. На корте я очень серьёзен, но вне корта люблю шутить, смеяться. Хочу, чтобы люди увидели, что я не машина, что я обычный парень, как и все остальные. Мы запустили этот канал, чтобы выкладывать смешные видео в определённые моменты, а также чтобы увидеть, что происходит за кулисами, как мы готовимся к тем или иным турнирам, сколько времени мы тратим, чтобы быть на таком уровне», — сказал Синнер на пресс-конференции.